CMIT TV | ESCLUSIVO Wegerup su Ibra: “Per me vuole rimanere al Milan”

Alla Tv di Calciomercato.it è intervenuta in esclusiva Jennifer Wegerup, amica e giornalista autrice della prima biografia di Zlatan Ibrahimovic

La giornalista autrice della prima biografia di Zlatan Ibrahimovic, Jennifer Wegerup, ha parlato quest’oggi in esclusiva alla CMIT TV.

Dal rapporto con Mino Raiola al futuro, ecco le parole su Ibrahimovic – ‘simbolo’ del Milan fresco vincitore dello Scudetto – della Wegerup, anche grande amica del 40enne svedese.

RAIOLA – “Il suo rapporto con Mino era speciale. A inizio carriera non è stato facile per Zlatan, ecco perché averlo conosciuto è stato molto importante. Raiola è stato come un suo fratello maggiore”.

FUTURO – “Non rispondo, lo farà Zlatan. Ha ancora dei sogni da realizzare, non è uno che si siede sul divano… Nella sua vita ha dovuto sempre lottare, quindi in lui c’è una voglia di rivincita che lo seguirà per tutta la vita. Futuro da allenatore? Non lo so, anche se adesso è diventato un grande leader. Procuratore non credo proprio, non è corretto quello che è stato scritto. Secondo me vuole rimanere a Milano, nel Milan o comunque in un grande club. Showman? Sanremo è stata un’esperienza bellissima, quindi vediamo (ride, ndr)…”.

MOMENTO PIU’ BELLO CON IBRA – “Per me i primi anni al Milan sono stati i più belli, è stata un’esperienza unica. Seguivo tutte le partite e ci fermavamo sempre a parlare, c’era un’atmosfera bellissima”.

NAPOLI – “Per lui sarebbe stato molto bello”