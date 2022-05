CMIT TV | Primo rinforzo per Mourinho: arriva dalla Francia

Si guarda al calciomercato in casa Roma: ecco il terzino destro che può arrivare dalla Francia

La Roma domani ha da giocare e vincere una finale. I giallorossi sono in fibrillazione per la sfida contro il Feyenoord a Tirana.

Fra due giorni si potrà pensare intensamente al calciomercato. Il club capitolino ha bisogno di rinforzi per crescere e avvicinarsi alle squadre di vertice. Bisogna accontentare Jose Mourinho, con l’acquisto di nuovi calciatori.

Ci si muoverà per migliorare ogni reparto. Si guarderà anche a destra, dove Karsdorp non convince del tutto e dove Maitland-Niles ha deluso ampiamente.

Non ci sarà chiaramente spazio per Florenzi. Il Milan ha voglia di mantenere in rosa il terzino italiano ma vuole uno sconto dai giallorossi. Comunque vada il giocatore campione d’Italia non resterà nella Capitale.

Calciomercato Roma, colpo turco dal Lille

L’idea di acquistare un nuovo terzino destra è davvero viva: secondo quanto affermato da Enrico Camelio a CMIT TV c’è la possibilità che la Roma prenda Zeki Celik.

Il calciatore turco classe 1997 ha un contratto in scadenza nel 2023 e la prossima estate potrebbe davvero essere arrivato il momento giusto per lasciare il Lille. Non è la prima volta che Celik viene accostato ai giallorossi ma in passato non si sono verificate le condizioni per portarlo nella Capitale. Chissà che non ci siano fra qualche settimana.