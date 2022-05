Inzaghi ‘attapirato’: l’annuncio ufficiale sul futuro all’Inter

Simone Inzaghi ha appena portato a termine la sua prima stagione all’Inter

E’ andato ad un passo dal suo primo scudetto in carriera da allenatore Simone Inzaghi, alla prima stagione sulla panchina dell’Inter. Il tecnico nerazzurro, arrivato con un ritardo di soli due punti rispetto al Milan capolista, ha comunque chiuso la sua annata con una Supercoppa ed una Coppa Italia in più in bacheca.

Un bilancio positivo soprattutto perché la squadra durante la stagione ha mostrato un’evoluzione netta sotto il profilo del gioco. Con molta probabilità la migliore Inter si è però vista in due diversi periodi: la prima volta tra novembre e dicembre quando era riuscita ad agganciare la vetta della classifica, e successivamente tra aprile e maggio dopo la crisi nera di febbraio e marzo. Trovare maggiore continuità sarà dunque la sfida del prossimo anno.

Sì perché l’allenatore interista, impegnato quest’oggi nel vertice con il club per tracciare il bilancio di questa stagione e delineare le mosse del prossimo mercato, è stato anche intercettato da Valerio Staffelli di ‘Striscia La Notizia’ per ricevere il famoso Tapiro d’Oro. Questo l’estratto dell’intervista di Inzaghi che andrà in onda stasera nel quale ha annunciato la sua permanenza: “Purtroppo la corsa Scudetto è andata male, ma ci abbiamo provato fino alla fine: i nostri giocatori sono stati bravi e quindi dobbiamo fargli i complimenti. Futuro? Rimango certamente”.