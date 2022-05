“E’ un pilastro del Milan”: Gazidis punta al suo rinnovo

Le parole di Ivan Gazidis in merito al giocatore del Milan, che in stagione si è dimostrato un vero pilastro per la squadra di Pioli

Il Milan è campione d’Italia per la diciannovesima volta nella sua storia. I rossoneri hanno conquistato il titolo, all’ultima giornata, dopo una lunga cavalcata.

I meriti, chiaramente, come è giusto che sia, vanno suddivisi tra tutte le componenti: giocatori, allenatore e ovviamente dirigenti.

Tanti meriti vanno anche a Ivan Gazidis. L’Amministratore Delegato è tra i principali artefici della costruzione di quella struttura che ha permesso al Diavolo di tornare in alto.

L’ex Arsenal – intervistato alla BBC – ha parlato del futuro. Si guarda avanti e l’idea è di crescere ancora, soprattutto in Champions League, dove il Milan sarà testa di serie: “Il Milan è stato costruito sul successo europeo – afferma l’Amministratore Delegato dei rossoneri – L’Europa è una parte molto importante del nostro DNA. Il nostro prossimo passo è diventare più competitivi sul fronte europeo”.

Calciomercato Milan, Gazidis: “Tomori straordinario”

Arrivano poi parole importanti anche su Fikayo Tomori. Il difensore inglese è uno dei leader del Milan, campione d’Italia.

Il centrale, arrivato dal Chelsea per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, è un vero pilastro della squadra di Stefano Pioli. Il suo futuro non potrà che essere rossonero: “E’ stato straordinario per tutta la stagione – prosegue Gazidis -. Lui è assolutamente un pilastro per questa squadra. È uno dei giocatori su cui vorremmo costruire la nostra squadra, è stato un’aggiunta fantastica dentro e fuori dal campo”.

Dichiarazioni, queste, dell’Amministratore Delegato del Milan, che di fatto avvicinano Tomori al rinnovo, di cui si è tanto parlato oggi.