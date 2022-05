CMIT TV | Doppio colpo argentino per la Juve: l’annuncio in diretta

Le dichiarazioni di Daniel Martinez, giornalista di ESPN, ai microfoni di CMIT TV: da Dybala, passando per de Paul e Molina

Il giornalista di ESPN, Daniel Martinez, è intervenuto ai microfoni di CMIT TV. Il noto collega ha fatto il punto sui calciatori argentini che potrebbero animare il calciomercato italiano.

Impossibile non partire da Paulo Dybala, libero dopo aver detto addio alla Juventus: “Lo vedrei molto bene alla Roma, anche con la vicenda di Totti. Per me però la Premier League penso che possa essere l’ideale per lui. Le sue caratteristiche potrebbero crescere per il calcio che si gioca in Inghilterra. In una squadra come il Tottenham, con un allenatore forte, le sue qualità potrebbero esaltarsi e con grandi possibilità di crescita”.

DE PAUL E MOLINA – ” Non penso che Rodrigo torni in Italia, il Cholo non vorrà privarsi di lui, è troppo importante per Simeone. Molina all’Atletico? Penso di no, perché neanche l’Atletico ha tutti questi soldi, ma in Italia sì con squadre tipo la Juventus”.

DI MARIA – C’è una grandissima possibilità che giochi nella Juventus, fino alle firme non si può dire con certezza ovviamente.