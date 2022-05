L’Inter ora ha una priorità: doppio dietrofront e anticipo sul Milan

L’Inter deve subito rifarsi dopo la sfida scudetto persa contro il Milan. I nerazzurri stanno già programmando la prossima stagione e c’è già chi ha le idee chiare

Non è andata come voleva l’Inter. Dopo le vittorie non banali in Supercoppa italiana e Coppa Italia (entrambe ai danni della Juve), i nerazzurri si sono piazzati al secondo posto in campionato.

Non un disastro, sia chiaro, per quelle che erano le premesse di inizio stagione, ma un po’ di rammarico resta, perché arrivare dietro i cugini del Milan fa sempre male e poi c’era una seconda stella da conquistare. Come sempre nello sport, ora bisogna mettersi tutto alle spalle e pensare oltre, a rinforzare la squadra e anche a non smantellarla. È questo il caso dell’Inter. I nerazzurri non avranno grandi margini di spesa, questo è chiaro, e potrebbero essere costretti a sacrificare almeno un big in caso di offerta molto importante. I tifosi lo sanno bene e per questo sembrano aver deciso la loro priorità in vista della prossima estate sul calciomercato.

I tifosi non vogliono addii eccellenti: scelti Perisic e Bastoni per battere il Milan

Per tornare in vetta alla Serie A e battere il Milan, i tifosi nerazzurri, o meglio i nostri utenti su Twitter, hanno le idee chiare. Nel consueto sondaggio giornaliero, abbiamo chiesto quale dovesse essere la priorità dell’Inter per sconfiggere i cugini l’anno prossimo. Il 33,9% dei votanti ha scelto l’opzione ‘trattenere Bastoni‘, ma il 32,3% ha cliccato su ‘rinnovare Perisic’. Quasi un pari merito, che dimostra come i tifosi credano nel gruppo nerazzurro e la priorità sia quindi trattenere i migliori. Un fattore che, per loro, conta anche più dell’arrivo di Paulo Dybala e Henrikh Mkhitaryan. Di seguito vi mostriamo i risultati completi.