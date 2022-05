Scudetto al Milan, Atalanta in Europa e Cagliari salvo: la classifica senza VAR

Le news Serie A riguardano i risultati e i verdetti dell’ultima giornata. Da Milan e Inter a Juventus, Atalanta e Cagliari: la classifica senza Var

Ultimo appuntamento con la classifica senza Var, la rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria ufficiale della Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni arbitrali cambiate grazie alla video assistenza.

Anche quest’anno, al termine delle trentotto giornate, il Var è risultato determinante ai fini della classifica finale. Delle venti squadre di Serie A, soltanto il Genoa avrebbe avuto gli stessi punti senza la video assistenza per gli arbitri. Le squadre che hanno ‘perso’ più punti (3 ciascuna) a causa degli interventi dello strumento tecnologico sono Atalanta, Torino, Sassuolo e Sampdoria, mentre quelle che ne hanno ‘guadagnati’ di più (6 a testa) sono il Napoli e la Fiorentina. Il Milan sarebbe comunque campione d’Italia, con Inter, Napoli e Juventus in Champions. Roma e Lazio in Europa League, mentre in Conference andrebbe l’Atalanta al posto della Fiorentina. Altro verdetto ribaltato quello riguardante la salvezza: arrivando a pari punti, ma con lo scontro diretto a sfavore, a retrocedere in Serie B sarebbe la Salernitana e non il Cagliari.

Serie A, ultima giornata di ritorno: risultati e classifica senza Var

Torino-Roma 0-3

Genoa-Bologna 0-1

Atalanta-Empoli 0-1

Fiorentina-Juventus 2-0

Lazio-Verona 3-3

Spezia-Napoli 0-3

Inter-Sampdoria 3-0

Sassuolo-Milan 0-3

Salernitana-Udinese 0-4

Venezia-Cagliari 0-0

CLASSIFICA REALE: Milan punti 86, Inter 84, Napoli 79, Juventus 70, Lazio 64, Roma 63, Fiorentina 62, Atalanta 59, Verona 53, Torino 50, Sassuolo 50, Udinese 47, Bologna 46, Empoli 41, Sampdoria 36, Spezia 36, Salernitana 31, Cagliari 30, Genoa 28, Venezia 27.

CLASSIFICA SENZA VAR: Milan punti 87, Inter 83, Napoli 73, Juventus 71, Roma 65, Lazio 65, Atalanta 62, Fiorentina 56, Torino 53, Sassuolo 53, Verona 49, Udinese 49, Empoli 43, Bologna 43, Sampdoria 39, Spezia 35, Cagliari 32, Salernitana 32, Genoa 28, Venezia 24.