Dallo Scudetto col Milan ai saluti: l’annuncio è imminente

Il Milan è Campione d’Italia per la stagione 2021/2022: un’impresa per la squadra di Pioli che, però, perde un pezzo importante

Con un netto 3-0 sul campo del Sassuolo, il Milan si è laureato Campione d’Italia per la diciannovesima volta nella sua lunga storia. La squadra di Stefano Pioli ha preceduto di due soli punti i campioni uscenti dell’Inter, guidati da Simone Inzaghi.

Una cavalcata incredibile quella dei rossoneri, frutto di anni di lavoro con lo stesso allenatore e di programmazione. Enormi i meriti, chiaramente, di Pioli e dei giocatori, ma una menzione particolare la meritano Paolo Maldini e Frederic Massara, gli uomini che, con pazienza e grande occhio, hanno costruito questo Milan nel corso delle varie sessioni di calciomercato che si sono succedete. Anche facendo operazioni coraggiose, puntando su giovani di talento ancora non affermati e sull’usato sicuro, vedi Olivier Giroud.

Adesso, col passaggio di club che appare imminente, anche se i colpi di scena non stanno mancando, il Milan punta a riconfermarsi e affermarsi anche in Europa, dopo l’ultimo posto della fase a gironi della Champions League che si sta per chiudere con la finale tra Real Madrid e Liverpool. Ma lo dovrà fare senza un calciatore che, seguendo le orme di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, lascerà la società rossonera a parametro zero.

L’annuncio è imminente: addio Presidente

Stiamo parlando, ovviamente, di Franck Kessie, in gol ieri nel successo sul Sassuolo che ha portato lo Scudetto sull’altra sponda dei Navigli. Il centrocampista ivoriano ha, da tempo, raggiunto un accordo con il Barcellona di Xavi e, dopo sette anni e mezzo, si appresta a lasciare l’Italia. Portato nel Belpaese dall’Atalanta nel gennaio del 2015, il 25enne calciatore si è reso protagonista di ottime stagioni con la maglia del Cesena e, proprio, dei nerazzurri. Nell’estate del 2017, l’arrivo al Milan per una cifra pari a 28 milioni di euro: adesso, dopo cinque anni, la storia è arrivata al capolinea. E, secondo ‘Sport’, Kessie verrà annunciato ufficialmente dal club catalano nei prossimi giorni. Manca, dunque, poco e dirà addio ai colori rossoneri. Da Campione d’Italia.