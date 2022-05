Mbappe-PSG, decisivi i diritti d’immagine: la conferma del francese

È ormai ufficiale il rinnovo monstre di Mbappe col Paris Saint-Germain. Decisivi anche i diritti d’immagine: la conferma della stella francese

Kylian Mbappe e il PSG ancora insieme fino al 2025. Si è conclusa negli scorsi giorni la lunga telenovela legata al futuro della stella francese.

L’ex Monaco ha deciso di rimanere a Parigi e in Francia, declinando il Real Madrid di Florentino Perez che lo sognava ormai da diverse sessioni di mercato. Come vi abbiamo raccontato qui su Calciomercato.it, hanno giocato un ruolo decisivo anche i diritti d’immagine. E la conferma è arrivata dallo stesso Mbappe, che si è espresso così in conferenza stampa: “Sto solo dando voce a ciò a cui è associato il mio nome. Ho una carriera e voglio gestirla come meglio ritengo, come mi si addice, con i valori che voglio difendere. Non voglio rivoluzionare il calcio”. Infine, sulla sua scelta: “L’anno scorso volevo andare via, ma le cose cambiano. Ho preso la decisione settimana scorsa e prima di chiamare Florentino Perez, che per rispetto ho contattato di persona”.