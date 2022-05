Tra Inter e Roma arriva l’annuncio di Dybala

Paulo Dybala ha rotto il silenzio e ha parlato del suo futuro: tra Inter e Roma, l’annuncio della Joya

Tra Inter e Roma, tra Italia ed estero: Paulo Dybala deve scegliere il proprio futuro e a breve la scelta sarà definitiva.

Dopo l’addio alla Juventus, l’attaccante argentino è conteso da nerazzurri e giallorossi, mentre anche dall’estero non mancano gli interessamenti. Dopo il saluto dell’Allianz Stadium, la Joya ha parlato del suo futuro a ‘Sky’, a margine dell’Integration Heroes Match.

“Ho parlato con Zanetti? Ho parlato con tutti, vorrei che si parlasse dell’evento che è più importante. Le parole di Totti? Francesco è un grande, è un idolo: le sue parole di affetto fanno piacere. Sono tranquillo domani partirò per la Nazionale, abbiamo una partita con l’Italia. Vogliamo continuare a vincere”.

Calciomercato Inter e Roma, Dybala non si sbilancia

Sulla volontà di restare in Italia o andare all’estero, Dybala non si sbilancia: “Domani parto per la Spagna e poi per le vacanze. Ancora non lo so cosa farò: sceglierò il meglio per me”. E sul saluto ai tifosi bianconeri: “Dopo sette anni vissuti in questa maniera, il rapporto con i tifosi è il premio più grande che mi porterò con me”.