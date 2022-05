L’indizio non lascia dubbi: ecco dove giocherà Bernardeschi

Federico Bernardeschi lascerà la Juventus a parametro zero. L’indizio sulla sua prossima squadra in Serie A

Al Franchi di Firenze ha disputato la sua ultima partita con la maglia della Juventus anche Federico Bernardeschi.

Come noto, il club bianconero ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza dell’esterno, che lascerà come Dybala a parametro zero. “Sono stati cinque anni meravigliosi. Oggi ho fatto un discorso dopo pranzo ai ragazzi, alla squadra e al mister. Li ho ringraziati, ognuno di loro mi ha trasmesso qualcosa. Il mondo Juventus mi ha fatto sentire a casa: quando qualcuno ti lascia qualcosa dentro e ti fa crescere come uomo è la cosa più importante. In Italia o all’estero? Siamo aperti a tutto”, ha dichiarato l’ex Fiorentina nel post partita. Bernardeschi è così libero sul mercato e, a costo zero, fa gola anche alle big di Serie A.

Calciomercato Juventus, l’indizio sulla prossima squadra di Bernardeschi

Il bookmaker ‘Sisal’ ha pubblicato le quote delle possibili destinazioni di Bernardeschi. L’indizio sulla sua prossima squadra porta al Milan: i neo campioni d’Italia, infatti, sono quotati a 2.50 come prossima destinazione del giocatore della Nazionale. Più staccate la Roma di Josè Mourinho e l’Inter, rispettivamente a quota 6 e 9. Sembra piuttosto improbabile, invece, il ritorno alla Fiorentina, pagato a 12. In ogni caso, non sono presenti club esteri e il futuro di Bernardeschi, salvo sorprese, sarà ancora in Serie A. Staremo a vedere.