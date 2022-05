CMIT TV | Perisic-Inter cambia tutto per Dybala: annuncio in diretta

Perisic-Inter è la trattativa più calda nelle ultime ore. Il rinnovo del croato potrebbe cambiare molto anche per l’approdo di Dybala in nerazzurro

Proprio negli ultimi minuti, infatti, vi abbiamo riportato gli aggiornamenti salienti circa il destino del croato . A tal proposito, ha parlato anche l’agente Vincenzo Morabito ai microfoni della CMIT TV: “, non vedo altro in Italia. Credo che l’Inter lo accontenterà il più possibile e credo che Perisic meriti di essere accontentato: per le cifre che girano, possono accontentarlo. Non troverebbero facilmente un sostituto e Inzaghi si fida di Perisic”. Poi ha aggiunto anche: “L’età ha penalizzato Perisic: ha fatto fatica ad attirare l’attenzione dei club inglesi, da cifre era uno da primi 4-5 club. Magari qualche anno fa sarebbe diventato un giocatore del, come Zola”.