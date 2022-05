Sassuolo-Milan, Carnevali conferma Berardi. E su Marotta…

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Sassuolo-Milan, l’ad neroverde Carnevali ha parlato anche dei suoi gioielli

Pochi minuti a Sassuolo-Milan, ultima giornata di campionato che assegnerà finalmente lo scudetto. Ai rossoneri basta un pareggio per la certezza dl titolo mentre i neroverdi vogliono coronare un ottimo campionato con l’ennesimo scalpo eccellente.

Ai microfoni di ‘Dazn’ ha parlato l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, anche di calciomercato: “Leao giocherebbe in qualsiasi squadra. Per i nostri, ce li teniamo stretti. L’obiettivo nostro è fare una squadra competitiva, se non ci sono opportunità importanti è difficile. Vedremo cammin facendo le opportunità che ci sono. Per Berardi abbiamo parlato a suo tempo, non solo con il Milan ma anche con altre società. Ma è prematuro, dobbiamo ancora iniziare. Marotta? In questa settimana abbiamo evitato di sentirci per una questione di opportunità ma non c’è nulla da nascondere: siamo professionisti e dobbiamo cercare di fare del nostro meglio”.