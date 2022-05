Il City si spaventa poi la ribalta in cinque minuti: Premier a Guardiola

Sotto di due gol il Manchester City ribalta il punteggio in cinque minuti e conquista la Premier League

Il Manchester City si regala un pomeriggio thrilling ma alla fine riesce a conquistare la Premier League.

Guardiola doveva respingere l’assalto del Liverpool battendo l’Aston Villa ma le cose non si mettono bene per i Citizens che al 69′ è sotto di due, a causa delle reti di Cash al 37′ e Coutinho al 69′. In cinque minuti però la squadra di Manchester ribalta la situazione: doppietta di Gundogan, rete di Rodri e può partire la festa per la compagine di Guardiola.

A nulla serve la vittoria del Liverpool che batte 3-1 i Wolves dopo essere andato sotto al 3′ (Neto): di Mane, Salah e Robertson i gol del successo dei Reds. Da segnalare anche la vittoria del Tottenham che con una doppietta di Kulusevski si garantisce la qualificazione alla prossima Champions.

Crystal Palace-Manchester United 1-0: 37′ Zaha

Arsenal-Everton 5-1: 27′ rig. Martinelli, 31′ Nketiah, 45′ Van de Beek, 56′ Cedric, 59′ Gabriel, 82′ Odegaard

Chelsea-Watford 2-1: 11′ Havertz, 87′ Gosling, 91′ Barkley

Leicester-Southampton 4-1: 49′ Maddison, 74′ Vardy, 79′ rig. Ward-Prowse, 81′, 96′ Perez

Brentford-Leeds 1-2: 56′ rig. Raphinha, 78′ Canos, 94′ Harrison

Burnley-Newcastle 1-2: 19′ rig., 60′ Wilson, 69′ Cornet

Manchester City-Aston Villa 3-2: 37′ Cash, 70′ Coutinho, 76′, 81′ Gundogan, 78′ Rodri

Norwich-Tottenham 0-5: 16′, 64′ Kulusevski, 32′ Kane, 70′, 76′ Son

Brighton-West Ham 3-1: 41′ Antonio, 51′ Veltman, 80′ Gross, 92′ Welbeck

Liverpool-Wolverhampton 3-1: 3′ Neto, 24′ Mane, 84′ Salah, 89′ Robertson

Classifica Premier League: Manchester City 93; Liverpool 92; Chelsea 74; Tottenham 71; Arsenal 69; Manchester United 58; West Ham 56; Wolverhampton 51; Leicester 52; Brighton 51; Newcastle 49; Crystal Palace 48; Brentford 46; Aston Villa 45; Southampton 40; Everton 39; Leeds 38

Burnley 35; Watford 23; Norwich 22