Inter-Sampdoria, voti e tabellino primo tempo: Correa spento, Audero decisivo

Inter-Sampdoria: voti e tabellino del primo tempo del match di San Siro valevole per la 38° e ultima giornata del campionato di Serie A. Audero saracinesca, nerazzurri al momento in bianco

L’Inter non va oltre lo 0-0 dopo il primo tempo del match contro la Sampdoria, ultimo e decisivo turno di campionato nel duello scudetto col Milan.

Le notizie da Reggio Emilia sono pessime per l’undici di Inzaghi, poco brillante anche se le occasioni non sono mancate a Lautaro e compagni. Audero in versione ‘saracinesca’ tieni in piedi la Samp, Correa è spento nell’attacco nerazzurro. Perisic è ovunque e si sdoppia, Caputo non punge nello scacchiere blucerchiato.

INTER

Handanovic 6

Skriniar 6,5

De Vrij 6

Bastoni 6

Dumfries 5,5

Barella 6,5

Brozovic 6

Calhanoglu 6

Perisic 6,5

Correa 5

Lautaro Martinez 5,5

All. Inzaghi 5,5

SAMPDORIA

Audero 7

Bereszynski 6,5

Ferrari 6

Yoshida 6,5

Augello 6,5

Candreva 6,5

Rincon 6

Vieira 6

Thorsby 6,5

Sabiri 6

Caputo 5,5

All. Giampaolo 6

Arbitro: Di Bello 6

TABELLINO

INTER-SAMPDORIA 0-0

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro Martinez. A disposizione: Radu, Cordaz, Ranocchia, Darmian, Dimarco, D’Ambrosio, Gosens, Vecino, Vidal, Dzeko, Sanchez, Caicedo. Allenatore: Inzaghi

Sampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Rincon, Vieira, Thorsby, Sabiri; Caputo. A disposizione: Falcone, Ravaglia, Magnani, Murru, Somma, Trimboli, Damsgaard, Sensi, Askildsen, Yepes, Quagliarella, Di Stefano. Allenatore: Giampaolo

Arbitro: Di Bello (sez. Brindisi)

VAR: Irrati

Ammoniti: Yoshida (S), Barella (I)

Espulsi:

Note: recupero 1′