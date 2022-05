“Esonero immediato”: la delusione scudetto si abbatte su Inzaghi

Inzaghi messo nel mirino dai tifosi dopo la delusione scudetto: per l’allenatore dell’Inter chiesto l’esonero immediato

Ci credeva il popolo nerazzurro, credeva nell’impresa scudetto. L’Inter, invece, deve arrendersi al Milan che batte il Sassuolo e scuce il tricolore dalle maglie dei cugini.

Una delusione per i tifosi nerazzurri che ad un certo punto della stagione sembravano avere il titolo della seconda stella in pugno. Niente da fare, invece, con il Milan di Pioli che è riuscito a chiudere al primo posto il campionato. Per l’Inter resta il secondo posto e i due trofei già alzati (Coppa Italia e Supercoppa) ma questo non basta ai tifosi che mettono nel mirino Simone Inzaghi.

Su Twitter l’allenatore finisce sotto accusa: diversi chiedono l’esonero immediato dopo la fine del campionato. Un giudizio condiviso da molti sostenitori della formazione interista che in alcuni casi rimpiangono anche Conte.

“Inzaghi dovrebbe essere esonerato a fine partita per aver buttato uno scudetto” twitta un tifoso ed un altro è ancora più categorico: “Stagione fallimentare, esonerate Inzaghi alle 20.01”

Ecco alcuni tweet su Inzaghi e la delusione dei tifosi dell’Inter

Inzaghi dovrebbe essere esonerato a fine partita per aver buttato uno scudetto “ spiaze” — G_Giardina (@gjoegl) May 22, 2022

#Inzaghi solo buono a vincere la coppa Italia — ALDO (@Klito35864266) May 22, 2022

Ditemi quello che volete ma per me Inzaghi sarà sempre quello che ci ha fatto perdere la seconda stella. — mari ~ zhang vergognati (@_oxford_comma_) May 22, 2022

Stagione fallimentare, esonerate Inzaghi alle 20:01 @inter — Frenzy (@il_Paride) May 22, 2022

Inzaghi come Pirlo, mica male dai — Rocco (@__raguel__) May 22, 2022