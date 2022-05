DIRETTA Serie A, Venezia-Cagliari | Formazioni ufficiali! LIVE

Ultima giornata di Serie A e ultima spiaggia per il Cagliari in casa del Venezia, un match che Calciomercato.it vi offre in tempo reale

Scendere in campo con l’obbligo di vincere e con la consapevolezza di non essere totalmente padroni del proprio destino. Con questo stato d’animo, il Cagliari fa visita al Venezia nell’ultima giornata di Serie A. Reduce dal fortunato pareggio in casa della Roma, la squadra allenata da Soncin ha salutato la Serie A dopo appena un anno e non ha troppi stimoli in questo match, se non quello di salutare con orgoglio il proprio pubblico.

Senza gli suqlificati Kiyine, Okereke e Vacca e in piena emergenza infortuni, i padroni di casa affrontano una squadra a ranghi quasi completi. Terzultimi a quota 29 punti, i sardi devono vincere e sperare che la Salernitana ottenga al massimo un pareggio in casa contro l’Udinese. In caso di arrivo a pari punti a quota 32, infatti, la differenza reti generale è a netto vantaggio dei rossoblu. Calciomercato.it seguirà la sfida del Penzo in tempo reale.

Formazioni ufficiali Venezia-Cagliari

VENEZIA (3-5-2): Maenpa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Crnigoj, Ampadu, Peretz, Haps; Cuisance, Johnsen. All. Soncin

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Nandez, Grassi, Deiola, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All. Agostini

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 86, Inter 84, Napoli 79, Juventus 70, Lazio 64, Roma 63, Fiorentina 62, Atalanta 59, Hellas Verona 53, Torino 50, Sassuolo 50, Bologna 46, Udinese* 44, Empoli 41, Sampdoria 36, Spezia 36, Salernitana* 31, Cagliari* 29, Genoa 28, Venezia* 26.

*Una partita in meno