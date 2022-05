DIRETTA Serie A, Sassuolo-Milan | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra il Sassuolo di Dionisi e il Milan di Pioli in tempo reale

Il Milan è di scena sul campo del Sassuolo in una gara valida per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A, che potrebbe assegnare lo scudetto per la stagione 2021-22.

Reduci da cinque vittorie consecutive, i rossoneri di Pioli hanno bisogno almeno di un pareggio per laurearsi campioni d’Italia per la diciannovesima volta nella loro storia senza dover dipendere dal risultato dell’Inter. Dall’altra parte i neroverdi di Dionisi vogliono dare seguito al successo nel derby contro il Bologna e chiudere in bellezza la stagione davanti ai propri tifosi. All’andata gli emiliani si imposero col risultato di 3-1. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Mapei Stadium’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Sassuolo-Milan

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Müldür, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Henrique, Lopez, Frattesi; Berardi, Scamacca, Raspadori. ALL. Dionisi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli.. All. Pioli

CLASSIFICA: Milan 83 punti; Inter 81; Napoli 79*; Juventus 70; Lazio* 64; Roma* 63; Fiorentina* 62 Atalanta* 59; Verona* 53; Sassuolo e Torino* 50; Bologna* 46; Udinese 44; Empoli* 41; Sampdoria e Spezia* 36; Salernitana 31; Cagliari 29; Genoa* 28; Venezia 26.

*Una partita in più