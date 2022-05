CMIT TV | LIVE SCUDETTO: SEGUI LA DIRETTA!

Dalle 19.30 siamo LIVE sul canale Twitch di Calciomercato.it per lo Speciale Scudetto: vieni a festeggiare in diretta con noi

Un intero campionato racchiuso in 90′: il Milan è ad un solo punto dalla vittoria del campionato, mentre l’Inter attende un passo falso dei rivali cittadini. Sassuolo e Sampdoria pronte e rovinare i piani delle milanesi. Dalle 19.30 siamo in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it per celebrare la vincitrice del campionato: vieni a commentare in diretta.

Conduce Marco Giordano, affiancato dalla redazione di Calciomercato.it: Eleonora Trotta, Giulia Giroldini, Riccardo Meloni, Giorgio Musso, Martin Sartorio, Francesco Iucca e Ciro Troise. Con noi ci saranno anche Bobo Craxi, l’avvocato La Scala, Pasquale La Ragione e Fabio Bergomi.