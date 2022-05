L’uragano Psg travolge anche la Juve: rivoluzione totale

Il Psg è pronto a mettere le mani su un altro calciatore che tanto piace alla Juventus. Ecco cosa sta succedendo

Il Psg non ha alcuna intenzione di fermarsi. Ieri è finalmente terminata la telenovela Mbappe. Il francese ha rinnovato fino al 30 giugno 20225.

Il club, fresco vincitore della Ligue 1, ripartirà chiaramente dall’attaccante della Nazionale e proverà a costruire una squadra ancora più forte che possa finalmente dare l’assalto alla Champions League. Nasser al-Khelaïfi non molla, ha voglia di vincere la coppa più prestigiosa.

Il numero uno del Psg ha le idee chiare ed è pronto a salutare sia Leonardo che Pochettino. Non è un caso che, in questi giorni, sia proprio lui a muoversi in prima persona: è al-Khelaïfi a contattare gli agenti dei calciatori.

Dalla Francia giunge notizia che il Psg stia accelerando per cercare di mettere le mani su un altro attaccante transalpino. Secondo quanto riportato da ‘FootMercato’, ci sarebbero stati dei contatti tra al-Khelaïfi e Moussa Sissoko, agente di Dembele.

Calciomercato Juventus, concorrenza per Dembele

Il contratto del calciatore, che il 15 maggio ha compiuto 25 anni, è in scadenza il prossimo 30 giugno. Il Barcellona ha da sempre avuto la ferma volontà di trovare un accordo, senza però riuscirci. I blaugrana non hanno ancora mollato ma il pressing del Psg potrebbe spazzare via ogni dubbio.

Potrebbe spazzare via anche la Juventus. I bianconeri sono pronti a rivoluzionare l’attacco e Dembele è stato per diversi mesi accostato alla squadra di Massimiliano Allegri. Il Decreto Crescita viene in aiuto alla Vecchia Signora che può offrire ricchi contratti ai calciatori che hanno giocato questa stagione all’estero. Per Dembele, però, potrebbe essere tardi.