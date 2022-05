Calciomercato.it seguirà in tempo reale Fiorentina-Juventus, partita dell’ultima giornata di Serie A

La clamorosa sconfitta in casa della Sampdoria e la vittoria di ieri sera della Roma in casa del Torino hanno aritmeticamente estromesso la Fiorentina dalla prossima edizione dell’Europa League. In gioco questa sera contro la Juventus, oltre all’onore da difendere contro una rivale storica, c’è la possibilità di qualificarsi alla Conference League 2022/23. In caso di successo contro i bianconeri, i toscani tornerebbero automaticamente in Europa, mentre con un pari o una sconfitta dovranno sperare che l’Atalanta faccia lo stesso risultato in casa con l’Empoli.

In caso di arrivo a pari punti con i bergamaschi, infatti, la squadra di Vincenzo Italiano finirebbe al settimo posto perché in vantaggio negli scontri diretti. Massimiliano Allegri, dal canto suo, è pronto a schierare diverse seconde linee, anche se in maniera meno evidente rispetto alle previsioni iniziali. Tra campionato e Coppa Italia, gli ultimi cinque scontri diretti al Franchi si sono conclusi con tre vittorie bianconere e due pareggi. Ancora più severo è il bilancio contro la Juve di Italiano, uscito sconfitto cinque volte su cinque. Calciomercato.it seguirà la sfida di Firenze in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Fiorentina-Juventus

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Saponara, Piatek, Gonzalez. All. Italiano

JUVENTUS (3-5-2): Perin; de Ligt, Bonucci, Chiellini; Bernardeschi, Locatelli, Miretti, Rabiot, Alex Sandro; Dybala, Kean. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A:

Milan 83 punti; Inter 81; Napoli 76; Juventus 70; Lazio e Roma* 63; Fiorentina e Atalanta 59; Verona 52; Sassuolo e Torino* 50; Bologna* 46; Udinese 44; Empoli 38; Sampdoria e Spezia 36; Salernitana 31; Cagliari 29; Genoa* 28; Venezia 26.