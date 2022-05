CMIT TV | “Dybala non è la priorità”: sono altri tre i colpi dell’Inter

Il mercato dell’Inter ruota anche intorno al nome di Dybala: Fabrizio Biasin fa il punto alla CMIT TV sulle operazioni nerazzurre

Il mercato dell’Inter ruota anche intorno al nome di Paulo Dybala. In scadenza di contratto con la Juventus, la Joya ha già salutato i bianconeri ed è pronto ad una nuova avventura.

L’Inter c’è anche se – intervenuto alla CMIT TV – Fabrizio Biasin ritiene più probabile che l’argentino non vesta di nerazzurro il prossimo anno: “A differenza di quello che si legge e si sente, quello che so io è che, se da una parte il giocatore e l’entourage stanno spingendo molto per trovare un incastro per andare all’Inter, dall’altra i dirigenti nerazzurri non vivono questa cosa come una priorità. In questo momento si ragiona sul vice Brozovic, l’attaccante, il difensore centrale. Magari prossimamente si proverà a fare qualcosa. L’Inter non ha un’esigenza così forte da dover andare su questo giocatore. Se proprio vi devo dire quello che penso è più probabile che non venga piuttosto che il contrario”.

PRIORITA – “Marotta se può farla questa cosa di Dybala, la fa. Il dovere di un grande dirigente è quello di pensare prima al club e le priorità sono diverse. Per fare le entrate servono anche le uscite. Nell’universo delle cose da fare, purtroppo Dybala è un po’ da parte. In questo momento non è una priorità e non è così scontato che si faccia”.

Calciomercato Inter, Biasin: “Asllani piace molto”

Oltre che su Dybala, Biasin ha risposto anche alle domande sull’interessamento per il centrocampista dell’Empoli Asllani: “Piace molto, molto. I nerazzurri l’hanno individuato come quel centrocampista da far crescere di fianco ad un colosso come Brozovic. L’interesse non significa che l’affare sia fatto, però mi è stato confermato e non smentito”.