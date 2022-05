Colpo dal Chelsea e cessione decisa: va alla Juve

La Juventus conclude una stagione anonima e di transizione e sta già lavorando su un mercato scoppiettante. Tra le priorità anche quella del laterale sinistro

La stagione della Juventus volge al termine con la prossima gara contro la Fiorentina che chiuderà un’annata anonima e con due delusioni cocenti portate dalle finali di Supercoppa e Coppa Italia perse contro l’Inter. A rinvigorire Allegri potrebbe esserci il calciomercato estivo che promette già botti importanti a partire da Paul Pogba per il quale c’è crescente ottimismo.

Al netto di quanto andrà fatto a centrocampo o in attacco, la Juventus dovrà guardarsi intorno anche per la fascia sinistra di difesa, quest’anno mal difesa da Alex Sandro che in generale sta vivendo da qualche tempo la fase involutiva e calante della propria carriera. La corsia mancina ha infatti bisogno di trovare continuità di rendimento e freschezza atletica, mancate negli ultimi tempi e per farlo si passerà anche dal calciomercato estivo.

Calciomercato Juventus, Renan Lodi via dall’Atletico: può essere bianconero

Un discreto valzer di terzini sinistri si muoverà in Spagna dove anche Diego Simeone è pronto a sparigliare le carte in tavola. Il quotidiano sportivo iberico ‘Marca’ fa il punto della situazione con l’allenatore argentino che vede in Marcos Alonso il numero 3 perfetto, mentre il Real Madrid potrebbe dirottare Alaba in corsia con Rudiger al centro, mentre sono in uscita Mendy e Fran Garcia.

Con il possibile ingresso di Alonso alla corte di Simeone è evidente come qualcuno debba uscire e nel caso specifico, come evidenziato dalla testata spagnola, Renan Lodi potrebbe salutare in direzione Juventus, club che lo osservava ormai da molto tempo. Il brasiliano potrebbe così andare a raccogliere l’eredità di Alex Sandro a sinistra per rinforzare la squadra di Allegri. In casa Atletico inoltre tornerà dal Chelsea anche Saul che potrebbe essere impiegato nuovamente in caso di necessità proprio nel ruolo di laterale sinistro, dove si prospetta grande abbondanza.