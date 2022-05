Conte prepara il blitz: anticipo secco su Milan e Juve

Il Tottenham è a un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League. Per restare, Conte vuole una campagna acquisti importante

Con una grande cavalcata Conte si appresta a regalare al Tottenham la qualificazione alla prossima Champions League, traguardo che al suo arrivo appariva complicatissimo. Certo, una bella mano gliel’ha data l’Arsenal, lunedì sconfitto dal Newcastle.

Nonostante un contratto in essere con scadenza fissata a giugno 2023, non è certa al cento per cento la permanenza di Conte sulla panchina degli ‘Spurs’. Il tecnico vuole garanzie in merito a una campagna acquisti importante per consentire alla squadra di fare il salto di qualità, rendendola (quasi) competitiva per insidiare City e Liverpool nella corsa alla Premier 2022/2023. Non solo la difesa, con Bastoni tra i principali obiettivi, l’allenatore dell’ultimo Scudetto dell’Inter pretende colpi di spessore anche per il reparto avanzato.

Secondo ‘Football London’ piace non poco a Conte anche Gabriel Jesus, come noto nel mirino da tempo della Juventus e di recente, come svelatovi da Calciomercato.it, entrato nei radar del Milan.

Calciomercato Milan, blitz di Conte per Gabriel Jesus: affare da 50 milioni

Per il 25enne in uscita dal Manchester City è in pole proprio l’Arsenal, anche se il mancato accesso alla Champions può far perdere terreno ai ‘Gunners’. L’ex Palmeiras, infatti, vorrebbe continuare a disputare la massima competizione europea per club, che appunto il Tottenham può garantirgli a meno di harakiri all’ultima giornata di Premier. Levy e Paratici possono ‘accontentare’ Conte con un blitz che metterebbe definitivamente fuori gioco la concorrenza, ben sapendo però che per il cartellino di Gabriel Jesus – in scadenza fra un anno – servirebbe una proposta comunque intorno ai 50 milioni di euro.