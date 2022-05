Lo vogliono Milan e Roma: annuncio del bomber sul suo futuro

Milan e Roma restano con le antenne dritte per il futuro del calciatore. Il bomber ha parlato di calciomercato e di ciò potrebbe presto succedere

Sarà un’estate frenetica per Milan e Roma, a caccia di nomi importanti per rinforzare la loro squadra. Anche e soprattutto in attacco.

Proprio in quella zona di campo, infatti, tutti e due i club potrebbero affondare il colpo, in modo da garantire gol e qualità in rosa. Un profilo che corrisponde a questa descrizione è Hugo Ekitike. Parliamo di un bomber di assoluto valore e che in questa stagione è esploso con tutto il suo talento, in un mix preciso di fisicità e tecnica. Trattandosi anche di un classe 2002, molti club hanno drizzato le antenne in casa Stade Reims. Tra questi, c’è anche la Roma come vi abbiamo riportato nelle scorse settimane. Gli interessi sono vivi in Italia anche da parte di Inter e Milan. Il calciatore, nelle ultime ore, ha parlato del suo futuro.

Ekitike parla del futuro: Milan e Roma ascoltano

Il giovane calciatore dello Stade Reims ha parlato a ‘L’Equipe’ del suo futuro nelle ultime ore: “Mi ritengo pronto a tutto, che sia restare qui o una nuova sfida. Penso che le persone mostreranno interesse per me. Da parte mia, starò tranquillo perché sono circondato dalle persone giuste per gestirlo”. Quindi, la porta non è affatto chiusa a un trasferimento: “Andare via è una possibilità. Quando me ne sono andato in prestito l’anno scorso mi dicevo: ‘Non potrei mai immaginare di non fare una stagione qui, nel mio club’. Mi era troppo caro”. Insomma, il futuro è ancora tutto da decidere, ma un approdo in Italia è possibile.