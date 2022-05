A zero dalla Serie A, si è proposto all’Inter: il vice Calhanoglu

Archiviato il finale scudetto l’Inter ripenserà al prossimo futuro anche attraverso il mercato. Un’occasione a zero può arrivare dalla Serie A

Questa domenica si deciderà l’epilogo della corsa scudetto, col duello a distanza tra Inter e Milan che si risolverà negli ultimi 90 minuti della stagione. I nerazzurri affrontano la Sampdoria in casa e devono sperare in un passo falso dei rivali col Sassuolo. Impresa ostica, con la società che poi tornerà a concentrarsi sul mercato. Occhio attento anche alle occasioni, con il club meneghino che accarezza l’idea di ingaggiare a parametro zero Mkhitaryan, trequartista armeno della Roma in scadenza contrattuale.

In occasione di Inter-Roma, come evidenziato dal ‘Corriere dello Sport’, ci sarebbe stato il primo contatto con il calciatore che tramite i suoi rappresentanti si sarebbe proposto alla compagine nerazzurra. La dirigenza meneghina ha preso atto e ascoltato senza chiudere le porte all’armeno con lo stesso Inzaghi coinvolto.

Calciomercato Inter, riflessione su Mkhitaryan come vice Calhanoglu

Nell’idea generale, qualora si esplorasse la pista a fondo, Mkhitaryan tatticamente potrebbe essere un vice di esperienza e qualità alle spalle di Calhanoglu visto che ha giocato spesso in posizione anche più arretrata quest’anno alla corte di Josè Mourinho. Una occasione interessante per l’Inter visto anche un centrocampo che dovrebbe mutare nelle seconde linee con diversi calciatori in uscita come Vecino e Vidal.

Ieri Tiago Pinto a parole ha provato ad affievolire l’ipotesi, convinto di poter provare a convincere l’armeno a rinnovare con un biennale, ma stando a quanto evidenziato dallo stesso quotidiano la proposta non soddisfa particolarmente e il calciatore sarebbe allettato da una nuova esperienza in Italia. Al netto delle voci di mercato la priorità attuale di Mkhitaryan resta questo finale con la Roma, con la voglia di mettersi a disposizione al meglio per la finale di Conference League. L’Inter intanto aspetta con il calciatore che farà la sua scelta nel giro di una quindicina di giorni e se confermasse la preferenza per i nerazzurri si entrerebbe nel vivo.