Sfida totale tra Inter e Milan: si scatena il duello per il bomber

Inter e Milan si giocano lo scudetto sul campo, ma la sfida è viva anche sul calciomercato. Entrambe hanno messo gli occhi sul bomber

Inter e Milan si preparano al weekend decisivo, quello che assegnerà lo scudetto. Le forze di entrambe le squadre, i gruppi, le società, quindi, nelle ultime ore, sono per forza concentrate sul titolo, all’ultimo passo necessario.

Poi sarà tempo di idee, piani da realizzare e sfida da vincere. E quindi sarà tempo di calciomercato. Un calciomercato che, per entrambe le società, potrebbe regalare dei colpi importanti, anche in attacco. Negli scorsi mesi, si è parlato a più riprese, di Gianluca Scamacca per entrambe le squadre. Adesso spunta un nuovo nome finito nel mirino delle milanesi e per cui potrebbe presto accendersi un duello in piena regola. Stiamo parlando di Armando Broja. L’attaccante è un classe 2001, un giocatore di proprietà del Chelsea, impressionante per struttura fisica. I Blues l’hanno mandato in prestito al Southampton, un’operazione che ha dato i suoi frutti. Infatti, il bomber ha realizzato sei gol e un assist in Premier League, nonostante non sia stato sempre titolare.

Parte il duello per Broja: Inter e Milan sul bomber

Inter, Milan e Napoli sono in fila. Secondo quanto riporta Nizaar Kinsella per ‘Goal’, infatti, i tre club italiani sono attenti a ciò che potrebbe succedere in estate per il talento dell’attacco. E in Premier attenzione anche a Newcastle e West Ham. Un colpo in avanti per il presente e soprattutto per il futuro. La decisione finale, però, spetterà al Chelsea che deve ancora scegliere se dare una possibilità al ragazzo in prima squadra o lasciarlo andare in caso di offerta soddisfacente. Una decisione in cui Thomas Tuchel avrà un ruolo essenziale. Ma, di certo, le italiane non si faranno trovare impreparate.