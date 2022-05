Conte fa spesa in Serie A: Bastoni e super ‘beffa’ alla Juventus

Non solo Bastoni, Antonio Conte ha messo gli occhi su un altro big dell’Inter

Dopo i vari Romero, Kulusevski e Bentancur, il Tottenham di Paratici e Conte può tornare a fare spesa in Serie A. E’ ormai di dominio pubblico l’interesse degli ‘Spurs’, a un passo dalla qualificazione alla Champions del prossimo, per Alessandro Bastoni che è uno dei big che l’Inter potrebbe ‘sacrificare’ per le note esigenze di cassa.

I nerazzurri valutano il classe ’99, nel mirino anche del Manchester City di Guardiola, circa 60-70 milioni di euro. Costerebbe invece zero, commissioni escluse, Ivan Perisic, il quale secondo ‘ESPN’ è finito anch’egli sul taccuino di Conte e soci. Pure l’esterno croato, in scadenza con l’Inter e nei radar della Juventus, è stato già allenato dal tecnico salentino nel corso della sua esperienza sulla panchina interista. Anzi è stato proprio Conte a ‘trasformarlo’ ad esterno a tutta fascia, dopo la stagione in prestito al Bayern Monaco nella quale il classe ’89 fece Triplete.

Calciomercato Inter, Conte può esaudire il ‘sogno’ Premier di Perisic

Va detto che l’interesse del Tottenham per Perisic risale già allo scorso febbraio, in ogni caso i londinesi potrebbero garantirgli i 6 milioni che chiede non, probabilmente, due anni di contratto più opzione visti i 33 anni. La Premier è da anni il ‘sogno’ di Perisic, un sogno che con Conte – ammesso che resti al Tottenham – potrebbe realizzare.