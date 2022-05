Inter, va ko e salta la Sampdoria: tegola UFFICIALE per Inzaghi

L’Inter si appresta a giocare l’ultima di campionato contro la Sampdoria. Simone Inzaghi, però, deve fare i conti con un nuovo infortunio

L’Inter ci prova, all’ultimo respiro. I nerazzurri vogliono fare il loro dovere contro la Sampdoria e sperare che intanto il Sassuolo faccia lo sgambetto al Milan.

Difficile, difficilissimo, ma comunque è l’unica cosa che potrebbe permettere ancora ai nerazzurri di vincere lo scudetto. E, quindi, è l’ultima speranza per i ragazzi di Simone Inzaghi. L’allenatore ex Lazio, però, deve fare i conti con una nuova assenza proprio in vista del match contro i blucerchiati. Stiamo parlando di Roberto Gagliardini. Di seguito il comunicato ufficiale da parte del club nerazzurro: “Roberto Gagliardini non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di domenica a causa di un’infrazione al piede sinistro“.