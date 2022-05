“Ne parleremo per tre mesi”: la risposta di Pinto su Dybala

Tiago Pinto ha parlato prima di Torino-Roma: le risposte del general manager giallorosso sulle voci su Dybala e Mkhitaryan

Intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ a pochi minuti dal fischio d’inizio di Torino-Roma, il general manager giallorosso ha risposto anche alle domande sul mercato.

In particolare sono due i temi toccati dal dirigente: le voci sui presunti contatti tra Mkhitaryan e l’Inter, la possibilità che Dybala approdi nella Capitale. Sull’armeno, Pinto è chiaro: “Ho parlato con lui sul recupero in vista di Tirana, solo di questo. Lo conosco molto bene, conosco la sua professionalità e sono certo che le voci sul suo parlare con l’Inter sono una bugia. E’ concentrato sulla finale: per il mercato ci sarà tempo”.

Un concetto che il general manager della Roma ribadisce anche quanto gli viene chiesto di Paulo Dybala: “Resto coerente, non sono qui per parlare di mercato. C’è la sfida di oggi poi quella di mercoledì: parlare di mercato non aiutare a restare concentrati”. Ed allora tutto rimandato a dopo la finale di Conference League: “Dopo mercoledì per tre mesi avremo il piacere per tutti i giornalisti di parlare di mercato”.