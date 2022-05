Torino-Roma, Abraham esce allo scoperto sul futuro: l’annuncio in diretta

Al termine della partita contro il Torino il bomber della Roma, Tammy Abraham, parla del proprio futuro in maglia giallorossa

La Roma vince in casa del Torino con uno 0-3 che regala alla squadra di Mourinho la qualificazione alla prossima Europa League. Protagonista del match è stato il solito Tammy Abraham, che ha segnato una doppietta, raggiungendo 27 gol in stagione.

L’inglese al termine del match si è fermato ai microfoni di ‘Dazn’ svelando anche il proprio futuro: “Amo questo club dal primo giorno, mi ha dato la possibilità di dimostrare il mio valore. Il mio cuore è a Roma e con la Roma”. Dunque una dichiarazione d’amore importante che scaccia le voci di un possibile addio in estate. Anche se nel calciomercato tutto può succedere.

Poi sul suo miglioramento ha spiegato: “Devo aiutare la squadra il più possibile. Ho sempre cercato di aiutare la squadra. È stato un anno positivo per me, spero sia un trampolino di lancio per la prossima”. Infine sulla finale contro il Feyenoord afferma: “Giocare una finale è già un sogno, sarebbe bellissimo vincere per tutti i tifosi e il club”.