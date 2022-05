Napoli, Pjanic ha deciso: annuncio sul futuro

Termina il prestito di Miralem Pjanic al Besiktas e il centrocampista bosniaco fa un annuncio sui social: il Napoli osserva

Siamo giunti al finale di una stagione in cui le emozioni non sono certamente mancate. Con la chiusura della stagione arriva il momento del tanto atteso calciomercato estivo, in cui tutto può succedere. Un anno fa a lasciare il Barcellona in prestito è stato Miralem Pjanic, dopo un primo anno in blaugrana sicuramente deludente.

Il centrocampista bosniaco è volato in Turchia, dove ha indossato la maglia del Besiktas. Il club turco non ha vissuto però una stagione positiva, con l’attuale settimo posto a una giornata dalla fine e la mancata qualificazione alle coppe europee. Miralem Pjanic però durante la sessione estiva di calciomercato potrebbe rientrare nei piani del Napoli.

Calciomercato Napoli, Pjanic saluta il Besiktas con un post sui social

Il futuro di Miralem Pjanic è di nuovo in bilico. Il centrocampista bosniaco un anno fa ha lasciato il Barcellona per andare in prestito al Besiktas. Adesso, con una sola giornata di campionato rimasta, il calciatore ha annunciato il proprio addio al club turco, con ritorno al club proprietario del cartellino, ovvero il Barcellona.

Sul suo profilo Instagram, Pjanic ha pubblicato un post in cui ha ringraziato il club e i tifosi, nonostante una stagione difficile vissuta dalla squadra. Dunque esclusa la permanenza in Turchia, il futuro del centrocampista bosniaco potrebbe essere nuovamente in Italia. Infatti il Barcellona per arrivare a Koulibaly potrebbe inserire il cartellino di Pjanic come contropartita per abbassare le richieste del Napoli. Dunque ancora una volta il futuro di Pjanic è un punto interrogativo in estate.