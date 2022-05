Juventus, la richiesta al Governo per ‘salvare’ la Serie A

Calciomercato pronto a partire, la richiesta della Juventus al Governo per agevolare le squadre di Serie A

E’ già un mercato di grandi manovre per la Juventus, come vi sta raccontando la redazione di Calciomercato.it. I bianconeri sono al lavoro su varie piste: c’è sempre più ottimismo per Pogba e ci sono passi avanti anche per Di Maria. Operazioni che nei prossimi giorni potrebbero portare dunque in Serie A due grandi giocatori, ma dal club arriva una richiesta al governo per ‘difendere’ la competitività del torneo.

Ne parla l’ad Maurizio Arrivabene, in un suo intervento al Forum “Il calcio che l’Italia si merita”, organizzato dal ‘Corriere dello Sport. Il dirigente juventino spiega: “La parola sostenibilità economica deve essere una colonna, per la competitività del calcio italiano è fondamentale che venga mantenuto il Decreto Crescita. Da solo non risolve certo tutti i problemi, ma è un passo importante. Bisogna chiedersi cosa fare rispetto al nuovo che avanza, vediamo anche un calo di interesse del calcio presso i più giovani”. Un passaggio sull’operazione Cristiano Ronaldo: “E’ stato un affare che qualche risultato alla Juventus lo ha portato. E ha aumentato la visibilità del calcio italiano nel mondo. Il tutto va valutato a 360 gradi”.