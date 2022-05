Calhanoglu-bis: Marotta prepara il colpo a zero in Serie A

L’Inter sullo sfondo per una nuova occasione a parametro zero in Serie A. Tutti i dettagli

Tra campo e calciomercato, sono settimane cruciali anche per l’Inter di Simone Inzaghi. Nel weekend si deciderà lo scudetto, mentre Marotta e la dirigenza sono già al lavoro in vista della prossima stagione.

Il primo dossier è quello di Paulo Dybala, ma il club nerazzurro sta monitorando anche un’altra possibile occasione a parametro zero in Serie A. Si tratta di Mkhitaryan: l’esperto fantasista armeno, infatti, è di nuovo in scadenza di contratto con la Roma dopo il rinnovo annuale della passata stagione a cifre molto elevate. L’ex Dortmund e United percepisce un ingaggio di circa 3,5 milioni di euro e sembra intenzionato a rilanciare. La sua richiesta, stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbe un biennale con un ingaggio di circa 4 milioni netti a stagione. Nonostante i dubbi di inizio stagione, il giocatore è diventato uno degli imprescindibili di Mourinho che vuole ora il rinnovo. “Io voglio che resti, Micki vuole farlo e la dirigenza è d’accordo”, ha dichiarato recentemente il tecnico portoghese. L’Inter, però, è alla finestra.

Calciomercato Inter, occhi su Mkhitaryan: concorrenza in Serie A

A Trigoria, riferisce ‘La Gazzetta dello Sport, c’è ottimismo e l’annuncio del rinnovo dell’armeno potrebbe già arrivare subito dopo la finale di Conference League. La Roma sembra disposta ad accontentare il giocatore, solo un eventuale piazzamento all’ottavo posto e una sconfitta a Tirana stravolgerebbero lo scenario attuale. L’entourage, per cautelarsi, avrebbe così sondato l’Inter, e sullo sfondo c’è anche il Napoli. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti.