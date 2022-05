Juve-Di Maria, ora ci siamo: indizio social inequivocabile

Angel Di Maria è uno dei primi obiettivi della Juve sul calciomercato. L’argentino si fa sentire sui social e spunta un indizio inequivocabile

Angel Di Maria è un calciatore che ha scritto la storia, con le squadre di club come con l’Argentina. Non sarà verdissima la carta d’identità del Fideo, ma la qualità non si discute e per questo un colpo come lui farebbe comodissimo a Massimiliano Allegri.

Soprattutto dopo aver perso Paulo Dybala, infatti, la Vecchia Signora ha bisogno di qualità dalla trequarti in su e Di Maria potrebbe proprio fare al caso dei torinesi. Anche per riportare quel senso di esperienze e di vittorie che attualmente ancora manca in molti interpreti. Soprattutto in quelli più giovani. Negli ultimi giorni, vi stiamo aggiornando di continuo sulla trattativa e vi abbiamo riportato come il Fideo oggi sia davvero vicino alla Vecchia Signora, passo dopo passo. Un ulteriore indizio è arrivato anche negli ultimi minuti attraverso i social network.

Di Maria saluta il PSG sui social: c’è anche l’indizio sulla Juve

È apparso poco meno di un’ora fa, infatti, un post sui social e in particolare sul profilo dello stesso Di Maria. Il fantasista ha detto “Grazie” al PSG, alla squadra nello specifico, dato che si può notare nel post in questione su Instagram una foto che lo ritrae con tutti i compagni e lo staff tecnico. Insomma, l’argentino è ai saluti e, visto soprattutto il contratto in scadenza tra poche settimane, lo sapevamo già. A far rumore sono al massimo le reazioni al post.

Come potete notare qui in alto, infatti, è spuntato il like di Federico Chiesa che suona un po’ come richiamo alla Juve. Ovviamente non c’è solo quello, ma è comunque un indizio. Leandro Paredes, altro nome caldo sul calciomercato, e Marco Verratti hanno fatto sentire il loro affetto per colui che presto non sarà più loro compagno di squadra. Ora è tempo di salutare, ma presto potrebbe celebrarsi un nuovo matrimonio.