Sassuolo-Milan l’ultima gara, ha deciso: sarà addio

Sassuolo-Milan, il giocatore ha già deciso: quella di domenica sarà la sua ultima gara, poi dirà addio

Un’avventura iniziata nel 2005 e che ha portato lui e il Sassuolo dalla Serie C2 alla Serie A. Ora però Francesco Magnanelli, capitano dei neroverdi, ha deciso di dire addio al calcio. Quella contro il Milan, infatti, sarà la sua ultima gara da professionista. I rossoneri si giocheranno lo scudetto, con i neroverdi che hanno assicurato massimo impegno.

Difficile però non pensare che al numero 4 non possa essere concesso almeno qualche minuto. Il Sassuolo infatti non ha ambizioni di classifica e non è da escludere che Dionisi possa concedere appunto minuti al proprio capitano. La notizia è ormai ufficiale ed è stato proprio il club neroverde a comunicarla: “Dopo 520 partite in maglia neroverde nel corso di 17 stagioni sportive con un percorso che lo ha portato insieme al Sassuolo dal campionato di Serie C2 all’Europa League, il nostro capitano Francesco Magnanelli ha deciso di dare l’addio al calcio giocato. Domenica contro il Milan sarà infatti la sua ultima partita da calciatore del Sassuolo e in carriera”.