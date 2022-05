Brahim Diaz bocciato: il Milan prende un trequartista per soli 11 milioni

Milan insoddisfatto di Brahim Diaz. Complice anche la partenza di Kessie destinazione Barcellona, i rossoneri sono a caccia di un nuovo trequartista

Il Milan sarà senz’altro rimasto deluso da Brahim Diaz, al di sotto della sufficienza dopo un avvio di stagione straordinario che aveva illuso un po’ tutti. Maldini e Massara compresi, ora già al lavoro per un nuovo trequartista, in considerazione anche della partenza di Kessie destinazione Barcellona.

Per rimpiazzare il 22enne spagnolo, rimasto la scorsa estate con la formula del prestito biennale (il Real Madrid, proprietario del cartellino, non sembra intenzionato a puntarci), occhio alla pista che conduce dritto in Inghilterra. Il portale britannico ‘The Athletic’ parla oggi di sondaggio Milan per Morgan Gibbs-White, trequartista – ma all’occorrenza pure punta ed esterno d’attacco – di proprietà del Wolverhampton ma questa stagione in prestito allo Sheffield United, che ha mancato la promozione in Premier League venendo eliminato nelle semifinali dei playoff.

Calciomercato Milan, Gibbs-White nel mirino: ostacoli e prezzo

In scadenza a giugno 2024, l’anglo-giamaicano non vorrebbe giocare un’altra stagione in prestito. In sostanza: se i ‘Wolves’ decideranno nuovamente di non puntare su di lui, il classe 2000 chiederebbe la cessione a titolo definitivo. Ostacoli eventuali per i rossoneri sono da un lato il suo status di extracomunitario e dall’altro la concorrenza fattasi sicuramente numerosa dopo l’annata importante costellata da 13 gol e 10 assist. Il prezzo, invece, non lo sarebbe, dato che il club inglese potrebbe farsi ‘bastare’ una cifra vicina agli 11 milioni di euro.