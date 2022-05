Dybala, adesso è davvero fatta: 24 milioni d’ingaggio

Paulo Dybala avrebbe già raggiunto l’intesa con un club. L’indiscrezione e tutti gli ultimi aggiornamenti

Sarà Paulo Dybala uno dei grandi nomi del prossimo calciomercato estivo. Dopo il doloroso alla Juventus, l’attaccante argentino è alla ricerca di una nuova avventura.

Negli scorsi giorni, prima della sua ultima allo Stadium, il numero 10 ha salutato così i tifosi: “È difficile trovare le parole giuste per salutarvi, ci sono di mezzo tanti anni e tante emozioni, tutte assieme… Pensavo che saremmo stati insieme ancora più anni, ma il destino ci mette su strade diverse. Indossare questa importante maglia insieme alla fascia da capitano è stato uno dei più grandi orgogli della mia vita, che spero di mostrare un giorno ai miei figli e ai miei nipoti. È difficile da immaginare, ma sarà il nostro ultimo saluto. Entrerò in campo con il sorriso e a testa alta sapendo di aver dato tutto per voi”. E come noto, in prima fila per la sua firma a parametro zero c’è l’Inter di Marotta.

Calciomercato Juventus, intesa Inter-Dybala: tutti i dettagli

Arrivano importanti conferme sull’ipotesi Inter per Paulo Dybala. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, infatti, la prima settimana post campionato potrebbe essere quella giusta per il matrimonio tra l’argentino e il club nerazzurro. Le firme non ci sono, riferisce il quotidiano, ma l’intesa di massima sì: pronto un quadriennale a 6 milioni di euro a stagione più bonus. Si attendono ora ulteriori conferme.