Lascia la Juventus ma resta in Italia: al Milan per 30 milioni

Massimiliano Allegri potrebbe perdere uno dei pupilli nella della rosa della Juventus

Ci son davvero pochi dubbi sul fatto che la Juventus sarà nel prossimo mercato una delle società più attive. Sia in entrata che in uscita, il club bianconero sta facendo discutere di sé con le prime mosse premeditate in vista dell’imminente sessione estiva.

L’addio di Paulo Dybala – corteggiato in Serie A da Inter e Roma – e l’assalto a costo zero su Ivan Perisic, certificano che nel campionato italiano il prossimo anno potremo assistere a capovolgimenti del tutto inaspettati. Qualora l’esterno croato dovesse ad esempio passare ai bianconeri, ovviamente sarebbe un durissimo colpo da mandare già per i nerazzurri, che ad ogni modo stanno già cercando di cautelarsi con la Joya argentina.

Cambi di maglia che potrebbero non fermarsi ai due calciatori in scadenza e alle due società storicamente rivali, ma che potrebbero riguardare anche un attaccante dalla complicata situazione contrattuale, con il Milan a fare da terzo incomodo. Il giocatore in questione è un fedelissimo di Allegri attualmente in prestito alla Juventus, che nei suoi confronti vanta un diritto di riscatto.

Calciomercato Juventus, il Milan pensa a Morata

Il profilo è quello di Alvaro Morata, centravanti spagnolo per il quale la Juventus dovrà versare 35 milioni di euro se vorrà riscattarlo dall’Atletico Madrid. Una cifra considerata fin troppo elevata dai bianconeri, che vorrebbero sicuramente trattenere per la grande importanza tattica ricoperta negli ultimi mesi, ma rivedendo al ribasso di circa 15 milioni la cifra finale.

Ecco che qui entra in gioco il Milan, pronto a sfruttare le prime incertezze nel caso di mancato riscatto. L’Atletico, che sta trattando Morata in uscita anche con l’interessatissimo Barcellona, secondo ‘Pianeta Milan’ potrebbe concedere uno sconto per chiudere sui 25/30 milioni la cessione del nazionale spagnolo. Cifra non proibitiva che permetterebbe ai rossoneri di tentare a chiudere l’affare.