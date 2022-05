Dybala resta in Italia: “Arriva l’offerta ufficiale”

Sono giorni caldissimi per il futuro di Paulo Dybala. L’attaccante, in scadenza di contratto con la Juventus, è sempre più in orbita Serie A

Paulo Dybala è pronto a stravolgere il suo futuro, dopo i saluti. Negli scorsi giorni, infatti, gli occhi di tutti gli amanti del calcio si sono riempiti gli occhi con l’addio della Joya alla Juventus.

Lacrime, quelle che sono scese copiose sul viso dell’ex Palermo, e occhi, quelli con cui guardare al futuro, alla prossima destinazione in cui rilanciare a pieno una carriera da numero uno, anzi da numero dieci. Vi abbiamo parlato in più occasioni della possibilità che Dybala resti in Italia, una possibilità che giorno dopo giorno, a piccoli passi, si sta alimentando sempre di più. Proprio in Serie A, infatti, Inter e Roma sono interessate all’attaccante, e ancora non si sa chi potrebbe davvero spuntarla. Dall’Argentina arriva un nuovo annuncio decisamente interessante sul destino del calciatore.

Dall’Argentina sono sicuri: in arrivo l’offerta dell’Inter per Dybala

Durante la serata di oggi, infatti, Cesar Luiz Merlo ha aggiornato sulla situazione della Joya e non sono notizie banali. Secondo quanto riporta il giornalista di ‘Tyc Sports’: “L’Inter ha approfondito la trattativa con Dybala. Il calciatore ha già manifestato le sue intenzioni e ora si prevede un’offerta formale del club nerazzurro già nei prossimi giorni. Oggi è questa la pista più avanzata”. Insomma, l’Inter sta cercando la quadratura e di mettere la freccia per arrivare all’attaccante che tante cose risolverebbe nel reparto offensivo di Simone Inzaghi. Vedremo se i prossimi giorni saranno davvero quelli decisivi, ma ora i nerazzurri vogliono fare i passi decisivi per arrivare a Paulo Dybala.