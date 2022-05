CMIT TV | “Abbiamo le prove”: la scelta di Dybala ora è più chiara

Giorni decisivi per il futuro di Dybala che lunedì ha giocato l’ultima partita con la Juventus: doppia ipotesi per l’argentino

L’addio ormai è certificato: Paulo Dybala lunedì sera, nel match contro la Lazio, ha vestito per l’ultima volta la maglia della Juventus.

Le lacrime per l’addio ai bianconeri sono ormai andate in archivio con la Joya che non prenderà parte alla sfida contro la Fiorentina, decisione presa di comune accordo con Allegri. Per l’ormai ex numero 10 juventino saranno giorni molto importanti in cui l’argentino dovrà prendere una decisione sul suo futuro. Come raccontato da Calciomercato.it, Dybala temporeggia ed è intrigato dalla possibilità di giocare nella Liga. Questo però non esclude le ipotesi italiane, Inter soprattutto, ma non solo. Proprio del futuro di Dybala si è parlato nel corso della consueta diretta giornaliera sulla CMIT TV.

“Mourinho sta parlando con Dybala”: l’indiscrezione alla CMIT TV

Inter su Dybala, ma anche Roma a caccia del colpo importante per José Mourinho. I giallorossi mercoledì prossimo saranno impegnati con la finale di Conference League ma hanno ambizioni importanti per la prossima stagione.

Dybala rappresenterebbe il nome per far entusiasmare una piazza che già è in fermento per l’appuntamento europeo. Dell’ipotesi Roma per la Joya ha parlato l’opinionista Enrico Camelio sulla CMIT TV: “Abbiamo la prova che Mourinho veramente sta parlando con Dybala però il giocatore vorrebbe andare a fare la Champions. L’Inter se non vende non può comprare. Comunque possiamo dire che ci sono Inter e Roma“.