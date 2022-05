Italia ripescata ai Mondiali, annuncio ‘ufficiale’ sull’Ecuador

Nuova chance di ripescaggio per l’Italia ai Mondiali 2022 con il ‘giallo’ Ecuador, l’annuncio che fa chiarezza sulla vicenda

La ferita che questo 2022 ha lasciato nel calcio italiano è profonda, con la nuova esclusione della Nazionale dai Mondiali, per la seconda volta consecutiva. La clamorosa sconfitta con la Macedonia del Nord, nella semifinale degli spareggi, ha sancito la nostra assenza dalla rassegna iridata in Qatar, un verdetto a cui si fa ancora fatica a rassegnarsi.

Gli azzurri di Roberto Mancini, però, potrebbero avere una nuova e insperata chance. Il ripescaggio potrebbe avvenire tramite l’esclusione dell’Ecuador, che rischia la squalifica per la posizione irregolare di Alexander Dominguez, che in realtà sarebbe colombiano. C’è chi ritiene che, con la squadra sudamericana squalificata, ne beneficerebbe direttamente l’Italia, prima squadra per posizione nel ranking FIFA a essere rimasta fuori dalle magnifiche 32. In merito, arriva un annuncio che prova a fare chiarezza.

Italia, Christillin sicura: niente ripescaggio per i Mondiali, il motivo

La dichiarazione porta la firma di Evelina Christillin, membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della Fifa. A suo parere, in realtà, l’ipotesi non sarebbe percorribile. Nella trasmissione radiofonica di Radio Uno ‘Un giorno da pecora‘, ieri, ha spiegato: “Non si scappa dal sistema di allocazioni continentali, indipendentemente dal ranking Fifa. In caso di esclusione dell’Ecuador, subentrerebbe un’altra squadra sudamericana. Le dichiarazioni di Chimenti, presidente della Federgolf? A lui ho detto con chiarezza le stesse cose che sto dicendo a voi. Ribadisco, non c’è nessuna possibilità che l’Italia sia ripescata per i Mondiali”.