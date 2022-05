CMIT TV | La cessione del club più lontana: “Non credo sia ancora possibile”

La cessione del club si allontana: alla CMIT TV è intervenuto Francesco Bertolino per fare il punto sull’Inter

Inter e Milan si giocano lo scudetto, ma le due società milanesi condividono anche il particolare momento societario. I rossoneri potrebbero passare di mano, così come per mesi si è parlato di una cessione da parte di Suning.

Si questo ha parlato alla CMIT TV il giornalista di ‘Milano Finanza’ Francesco Bertolino: “Aramco è la compagnia petrolifera statale dell’Arabia Saudita. Non credo che comprerà mai una squadra di calcio, perché fa un altro mestiere, però i suoi soldi vanno a finanziare anche Pif”.

Bertolino alla CMIT TV: “Pif-Inter molto difficile”

Anche in questo caso però la trattativa per l’acquisto dell’Inter non è cosa semplice: “Pif che compra l’Inter credo sia molto difficile, in passato ci sono stati dei contatti con Suning ma poi la distanza circa la valutazione del club ha allontanato le due parti. Dopo l’acquisto del Newcastle non credo che l’acquisto dell’Inter sia ancora possibile”