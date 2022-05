Non tradisce e sbatte la porta in faccia al Real: c’è l’incontro

Il futuro di un calciatore importante in Serie A potrebbe non verificarsi. Sbatte a sorpresa la porta in faccia al Real Madrid, c’è l’incontro

Il calciomercato si basa quasi sempre su questioni economiche: ricche offerte, andare dove conviene e, alla fine, firme e spesso anche tradimenti. Quindi, quando invece a prevalere è il cuore e il campo, vale la pena raccontarla la storia.

Potrebbe essere questo il caso, l’eccezione. David Ospina è una sicurezza per il Napoli, un elemento su cui i partenopei puntano per blindare la porta e che piace particolarmente a Luciano Spalletti, anche per l’esperienza. Dell’estremo difensore, però, si è parlato tanto di addio e di arrivo in Spagna nelle ultime settimane, anche per le parole dell’agente. Non solo, perché anche Juve e Inter sono sulle sue tracce. La sua situazione si intreccia con le necessità del Real Madrid. Lunin, infatti, dovrebbe partire e Carlo Ancelotti ha bisogno di un nuovo secondo per Courtois. La situazione, però, potrebbe essersi ribaltata.

Niente Real Madrid per Ospina: nuovo incontro con il Napoli

Ospina, lo sostiene ‘Marca’ in particolare, sarebbe il nome ideale per occupare quella casella. Così, però, non dovrebbe essere. Spalletti, infatti, ha scelto di volerlo ancora tra i pali del suo Napoli anche per la prossima stagione. Il contratto dell’ex Arsenal scadrà quest’estate, ma, come riferisce il ‘Mundo Deportivo’, le parti si incontreranno la prossima settimana per il rinnovo di contratto. Porta in faccia al Real per restare a Napoli, sintetizzando: cosa potrebbe volere di più un tifoso azzurro?