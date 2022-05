Rodrygo lascia il Real: Juve e Milan preparano subito l’offerta

Juve e Milan restano alla finestra per un colpo decisamente importante sul calciomercato: Rodrygo. Parte il duello internazionale

Kylian Mbappe è con ogni probabilità il meglio che si possa desiderare attualmente sul calciomercato internazionale. Anche perché Erling Haaland è passato dal Borussia Dortmund al Manchester City.

Insomma, di stelle che si stanno spostando sul panorama internazionale ce ne sono non poche e molto presto potrebbero essere seguite da altre. Come in un effetto domino in cui, per forza di cose, alcuni si rinforzano più di altre. E in questa lista potrebbe esserci presto anche il nome di Rodrygo. Il brasiliano è già entrato nella storia del Real Madrid, dopo la strepitosa doppietta rifilata agli inglesi, praticamente in un paio di minuti, e che è valsa il pass per la finale di Champions League. L’arrivo di un fenomeno come Mbappe, però, potrebbe ridurre notevolmente gli spazi per il fantasista con un grande fiuto per il gol. E il calciomercato è già in fermento per un profilo del genere.

Rodrygo fa subito impazzire il calciomercato: ci sono Juve e Milan

Un nome come quello di Rodrygo inevitabilmente attirerebbe subito gli interessi di diverse squadre in giro per l’Europa. Come riporta ‘El Nacional’, Bayern Monaco, Juventus, Borussia Dortmund e Milan sono subito pronte a darsi battaglia per il trequartista. Diverse squadre, infatti, hanno iniziato a studiare la possibilità di fare un’offerta per prendere l’ex giocatore del Santos. Tutti i club in lizza, però, dovranno fare i conti anche gli assalti provenienti dalla Premier League. Il Manchester United, infatti, è da tempo interessato al ragazzo e c’è anche il Liverpool, con Jurgen Klopp che è un grande estimatore del calciatore. Insomma, la corsa attorno a Rodrygo è pronta ad accendersi dopo l’arrivo di Mbappe e ci sono anche delle possibilità di vederlo in Italia.