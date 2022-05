Suarez in Serie A, serve un tradimento epocale

Nel futuro di Luis Suarez, dopo le vicende legate alla Juventus, potrebbe esserci la Serie A: servirà una scelta forte dell’uruguaiano

Il ‘Pistolero’ al termine dell’ultimo match contro l’Atletico Madrid ha salutato i tifosi e ha annunciato che non rinnoverà il contratto con gli spagnoli: in estate, quindi, si potrà muovere a parametro zero.

Tornando indietro a due anni fa, insieme al caldo estivo arrivavano le prime voci di un trasferimento di Luis Suarez alla Juventus: le questioni legata all’ottenimento del passaporto italiano, però, hanno bloccato tutto e a Torino è tornato Alvaro Morata. Ed è stato proprio l’uruguaiano ad andare all’Atleti, vincendo la Liga spagnola al primo anno: ora l’attaccante lascerà Madrid e la Serie A torna a pensare a lui.

Calciomercato, anche l’Inter pensa a Suarez | Gerrard la concorrenza più agguerrita

Come rivelato da ‘Sport’, nel futuro di Luis Suarez ci sarà presto una nuova squadra: il Siviglia è il club che in Spagna starebbe provando con maggior impegno a convincere il bomber. Per ‘fichajes.net’, invece, ci sarebbero anche l’Inter e l’Aston Villa sul ‘Pistolero’ e il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Una possibilità che potrebbe anche intrigare i nerazzurri, per avere un bomber pronto all’uso anche in caso di addio di Lautaro Martinez.

Per riuscire a portare il ‘Pistolero’ a San Siro, però, servirebbe una decisione forte da parte del giocatore. Il richiamo di Steven Gerrard, suo ex compagno ed attuale allenatore dell’Aston Villa’, potrebbe essere irresistibile per Suarez. L’ex Barcellona ritroverebbe così la Premier League dopo i fasti del Liverpool e, ancora una volta, avrebbe Stevie G al proprio fianco.