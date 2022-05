Marotta, la verità su Allegri-Inter e Ronaldo: “Giudizi a 360 gradi”

Lunga intervista dell’ad dell’Inter, Beppe Marotta, che racconta aneddoti, in particolare sui trascorsi con Allegri e Cristiano Ronaldo

Un lungo racconto della sua carriera, ricca di soddisfazioni, con retroscena e ricordi di ogni genere. Beppe Marotta, ad dell’Inter, nel programma di DAZN ‘Masterclass’ ha rilasciato dichiarazioni molto interessanti, legate al recente passato ma non solo.

Degno di nota, in particolare, il retroscena sull’arrivo di Simone Inzaghi in nerazzurro, lo scorso anno. “Avevamo avuto un contatto con Allegri prima di prendere lui – ha spiegato – Non immaginavamo ci fosse la disponibilità di Simone a venire, sapevamo che fosse a un passo dal rinnovo con la Lazio. Poi è cambiato tutto. Io e Ausilio lo abbiamo chiamato non sapendo fosse a cena con Lotito e lo abbiamo messo un po’ in imbarazzo…”. Marotta ritorna anche sull’affare Cristiano Ronaldo ai tempi della Juventus, con una smentita: “E’ davvero una leggenda che io mi sia opposto e che abbia avuto dei contrasti per quella operazione. I giudizi vanno fatti a 360 gradi, è giusto che ci sia una contrapposizione di opinioni”. Su un ritorno alla Juventus che era stato ventilato, altra smentita: “Non c’è mai stato niente di concreto. Ma con Agnelli i rapporti sono rimasti ottimi”.