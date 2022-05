Milinkovic rovina la serata di Chiellini e Dybala, Lazio in Europa League

La Juventus saluta Chiellini e Dybala con un pareggio: contro la Lazio finisce 2-2 con le reti di Vlahovic, Morata, Patric e Milinkovic

Finisce in pareggio, ma la serata di Juventus-Lazio è tutta per Giorgio Chiellini e Paulo Dybala.

L’Allianz Stadium si congeda da due calciatori che hanno scritto pagine di storia in bianconero. Il difensore lascia il terreno di gioco con il sorriso e tra gli applausi di tutto lo stadio al 15′, giusto in tempo per vivere sul terreno di gioco la rete del vantaggio siglata da Vlahovic.

Dopo la meritata standing ovation per Chiellini, la fascia di capitano passa sul braccio di Dybala e la Joya decide di illuminare la serata del suo addio allo stadio bianconero con il colpo di tacco che impreziosisce la rete del raddoppio che porta la firma di Alvaro Morata, un altro che tra qualche mese potrebbe non essere più a Torino.

Alla Joya manca il gol personale e quando esce tra applausi e commozioni la Lazio trova il pareggio con Milinkovic, dopo che Patric in avvio ripresa aveva riacceso le speranze biancoceleste. Il 2-2 fa festeggiare la Lazio che va in Europa League, per Chiellini e Dybala è il passo d’addio.

Juventus-Lazio 2-2: marcatori e classifica

JUVENTUS-LAZIO 2-1: 10′ Vlahovic (J), 36′ Morata (J), 51′ Patric (L), 95′ Milinkovic-Savic (L)

CLASSIFICA Serie A: Milan punti 83, Inter 81, Napoli 76, Juventus 70, Lazio 63, Roma 60, Fiorentina 59, Atalanta 59, Hellas Verona 52, Torino 50, Sassuolo 50, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 38, Sampdoria 36, Spezia 36, Salernitana 31, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia 26.