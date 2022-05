CMIT TV | Vittoria Scudetto e Conference League: Aquilani non ha dubbi

Le parole di Alberto Aquilani, tecnico della Fiorentina Primavera, ai microfoni di CMIT TV

Alberto Aquilani, protagonista con la sua Fiorentina nel campionato Primavera, è intervenuto ai microfoni di CMIT TV, a margine del Premio Maestrelli.

Tanti i temi trattati dall’ex centrocampista della Roma. Si è parlato della possibilità di vedere i playoff e i playout in Serie A, come nel campionato Primavera – “Mi piace perché ti giochi tutto fino all’ultima partita – afferma Aquilani -. Rendi il campionato più competitivo ma non mi piace l’ossessione al risultato, al livello giovanile non è un bene. Probabilmente è meglio per i grandi”.

Roma in Conference League – “C’è un grandissimo entusiasmo e questo fa capire che è stato fatto un grande lavoro. La Roma ha tutto per vincere questo trofeo. Zeman ha ragione? E’ sempre una coppa importante”.

Scudetto al Milan? “I numeri e le percentuali dicono questo ma la palla è rotonda – conclude Aquilani -. Hanno fatto comunque un campionato straordinario”.