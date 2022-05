Sassuolo-Milan, giallo e annuncio UFFICIALE sulla ‘finale’ scudetto

Sassuolo-Milan nel prossimo weekend deciderà il campionato, ma il match conclusivo dei rossoneri si tinge di giallo: arriva l’annuncio

Battendo l’Atalanta, il Milan rimane padrone del suo destino per la conquista dello scudetto. Si deciderà tutto negli ultimi 90 minuti, ma per rimanere davanti all’Inter ai rossoneri basterà conquistare un punto in trasferta con il Sassuolo, per tornare così campioni d’Italia 11 anni dopo l’ultima volta.

Una sfida, quella di Reggio Emilia contro i neroverdi, logicamente attesissima da tutta la tifoseria rossonera, pronta a seguire la squadra in massa da Milano. Una gara però che al momento la Lega Serie A non ha ancora calendarizzato. Si giocherà certamente domenica, per l’impossibilità di giocare Inter-Sampdoria di sabato, ma l’orario non è ancora stato reso noto. Un ‘giallo’ che perdurerà ancora almeno per qualche ora e che ha spinto il Sassuolo, con un tweet, a chiarire la sua posizione sui biglietti del match, per i quali la richiesta è, naturalmente, già elevatissima. “Viste le tante richieste che stanno arrivando in merito all’inizio della prevendita dei biglietti di Sassuolo Milan – si legge – si comunica che per la definizione di tale data siamo in attesa della programmazione, da parte della Lega Serie A, del giorno e dell’orario in cui sarà disputato il match“.